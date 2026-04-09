Nella puntata di AEW Dynamite trasmessa l’8 aprile 2026, si è assistito a un episodio che ha visto Kenny Omega coinvolto in un episodio di attacco ai danni di MJF. Durante lo show, Omega ha preso il possesso del Dynamite Diamond Ring, provocando un momento di tensione tra i due wrestler. La scena si è conclusa con Omega che si trovava in una posizione di superiorità rispetto a MJF, mentre il pubblico assisteva alla scena.

La puntata di AEW Dynamite dell’8 aprile 2026 si è conclusa con un momento clou, con Kenny Omega che troneggiava su MJF. Non solo ha colpito MJF con una V-Trigger, ma gli ha anche sottratto il suo Dynamite Diamond Ring. È stato un passo importante nella loro rivalità in continua crescita, in vista del loro incontro a Dynasty. L’anello è una parte fondamentale del personaggio di MJF. Lo ha usato molte volte per vincere incontri e dimostrare il suo dominio. Kenny Omega si prende l’anello Dynamite Diamond di MJF dopo l’attacco. Nel segmento di Dynamite di questa settimana, Omega ha esordito parlando con sincerità del suo percorso nel wrestling e del suo legame con i fan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Kenny Omega attacca MJF e gli ruba il Dynamite Diamond Ring

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