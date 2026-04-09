Il campione della AEW, noto come MJF, ha condiviso un episodio particolare che gli è capitato recentemente. Secondo quanto riferito, avrebbe evitato di essere coinvolto in una situazione potenzialmente rischiosa, descrivendola come un episodio

Il campione assoluto della AEW, MJF, ha raccontato un curioso episodio a cui è sfuggito, e la storia sembra davvero quella di un film. Durante un’apparizione al “The Adam Friedland Show”, il wrestler ha raccontato che un uomo che si fingeva un pilota di aereo lo avrebbe avvicinato ad un evento e avrebbe cercato di convincerlo che avrebbe dovuto portarlo a casa in aereo, purtroppo per poco prima che le cose prendessero una piega più seria. Il racconto dell’accaduto da parte di MJF. MJF ha spiegato che l’uomo si sarebbe avvicinato a lui in maniera molto sicura di sè, presentandosi come un pilota incaricato di portarlo a casa in volo, cosa che non sarebbe stata da subito percepita come strana da MJF, essendo lui abituato a spostarsi in voli privati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Episodio assurdo per MJF, il campione evita una truffa pericolosa

AEW: Scelta la stipulazione di MJF vs Hangman dopo il tentativo di truffa del campioneIl segmento principale di AEW Dynamite del 25 febbraio, andato in scena dalla Mission Ballroom di Denver, Colorado, ha definito la stipulazione per...

MJF trapassa la guancia di Page con una siringa e vince: si esagera nel match per il titolo AEWMomento shock nell'incontro per il titolo mondiale AEW tra MJF e "Hangman" Adam Page: il primo ha infilzato la guancia dell'avversario con una...