Mercedes Mone è tornata a sorpresa durante uno spettacolo di wrestling, partecipando come wildcard al torneo Owen Hart. Dopo mesi di incertezza sul suo futuro, la wrestler ha ripreso l’attività sul ring e si è subito candidata a vincere nuovamente il torneo. La sua presenza è stata annunciata durante l’evento, segnando il suo ritorno ufficiale dopo un periodo di assenza.

Dopo mesi di interrogativi sul suo futuro, “The CEO” è ricomparsa a sorpresa a Dynamite e si è già rimessa in corsa per un obiettivo di prestigio Il rientro a sorpresa nella Owen Hart Foundation Tournament. Dopo cinque mesi lontana dalle scene, Mercedes Mone è tornata nella AEW nella puntata di Dynamite del 3 giugno, svelandosi come la Wild Card del torneo femminile della Owen Hart Foundation Tournament edizione 2026. Il match era stato annunciato come uno scontro tra Alex Windsor e un’avversaria misteriosa, e la compagnia ha tenuto nascosto il colpo di scena fino all’ultimo istante. C-E-O! C-E-O! @MercedesVarnado is BACK as the Wild Card spot vs @HailWindsor in the #OwenCup! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Mone torna a sorpresa come wildcard e punta al bis nell’Owen Hart Tournament

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MERCEDES MONE MAKES HER AEW RETURN ON DYNAMITE AS SURPRISE ENTRANT IN OWEN HART CUP TOURNAMENT!

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