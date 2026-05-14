La AEW ha annunciato il tabellone maschile dell’Owen Hart Foundation Tournament, con i primi incontri previsti durante la prossima edizione di Double or Nothing. La competizione, giunta alla sua quarta edizione, si svolgerà con due match di apertura e coinvolgerà diversi wrestler della federazione. L’annuncio arriva dopo un leggero ritardo rispetto alle edizioni precedenti, ma conferma la volontà di portare avanti il torneo anche quest’anno.

Leggermente in ritardo rispetto agli altri anni, anche quest’anno la AEW propone l’Owen Hart Foundation Tournament. Parliamo di un torneo che mette in palio uno speciale trofeo dedicato alla memoria di Owen Hart, una cintura commemorativa e la possibilità di sfidare il campione mondiale nel PPV All-In, che quest’anno si terrà a Londra. Questa notte a Dynamite sono stati svelati i partecipanti del torneo di quest’anno ed è stato anche annunciato che la finale si disputerà al PPV AEWxNJPW Forbidden Door che si terrà il 28 giugno. Match e partecipanti di livello. Da un lato del tabellone si sfideranno Samoa Joe vs Will Ospreay, che sono entrati...🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Svelato il tabellone maschile dell’Owen Hart Tournament, si parte a DoN con due match

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