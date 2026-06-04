Gli Young Bucks hanno fornito aggiornamenti sulle condizioni di Adam Cole, che da mesi non si vede in azione a causa di problemi di salute. L’ex campione ha dovuto interrompere le attività sul ring, ma al momento non sono stati rivelati dettagli specifici sulla natura delle sue condizioni o sui tempi di un possibile ritorno. La sua assenza è stata confermata anche dai colleghi, che hanno espresso preoccupazione senza fornire ulteriori informazioni.

Sono passati diversi mesi dall’ultima apparizione sul ring di Adam Cole, costretto a fermarsi per seri problemi di salute. Ora arrivano notizie incoraggianti sul suo percorso di recupero, e a darle sono due colleghi che lo conoscono molto bene. Il ritiro del titolo dopo All In: Texas. Adam Cole è lontano dall’azione sul ring da All In: Texas, dove avrebbe dovuto difendere l’ AEW TNT Championship contro Kyle Fletcher. Cole si è però presentato allo show per lasciare vacante la cintura, rivelando di dover combattere contro una grave commozione cerebrale e altri problemi di salute. Un discorso che sembrava quasi un discorso di ritiro, senza certezza di un ritorno sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Adam Cole, gli Young Bucks aggiornano sulle condizioni dopo il quasi ritiro

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AEW Collision - Die Young Bucks retten Adam Copeland, Thekla riskiert ihren Titel

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