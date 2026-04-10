AEW | Kenny Omega critica la mentalità a bolla dopo il ritiro dei wrestler della TNA dagli show indipendenti

Kenny Omega ha commentato la decisione di alcuni wrestler della TNA di ritirarsi dagli show dell’AEW, criticando pubblicamente la mentalità considerata “a bolla”. L’atleta canadese ha espresso che questa chiusura di vedute limita le possibilità di crescita e collaborazione nel mondo del wrestling. La polemica riguarda la percezione di una mentalità troppo rigida che ostacola le opportunità di confronto tra diverse realtà del settore.

Kenny Omega non le manda a dire: dopo la decisione della TNA di ritirare i propri wrestler dagli show legati alla AEW, il canadese ha puntato il dito contro una mentalità chiusa che, a suo avviso, frena l’intero mondo del wrestling. Le parole di Omega sulla collaborazione tra federazioni. Intervistato da The Takedown il 10 aprile 2026, Kenny Omega ha affrontato la questione partendo da quello che considera il problema di fondo: l’incapacità di guardare oltre il proprio orticello. “Se resti chiuso nella tua bolla troppo a lungo e non ti rendi conto di cosa esiste fuori e di quanto sia piccola la tua bolla — e in questo caso parliamo di wrestling — penso che si arrivi a problemi come questi, dove qualcuno si convince di essere superiore agli altri e non vede alcun motivo per collaborare, non ne vede i vantaggi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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