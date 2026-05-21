AEW | Guerra totale a Dynamite nel Trios Match tra Jericho Young Bucks Ricochet e Don Callis Family

Nell’ultima puntata di AEW Dynamite è andato in scena un Trios Match tra Chris Jericho e gli Young Bucks da un lato, Ricochet e la Don Callis Family dall’altro. La lotta si è conclusa con un forte scontro tra le due fazioni, creando un clima di grande tensione sul ring. Durante l'incontro, sono stati protagonisti vari momenti di alta intensità, con azioni veloci e colpi improvvisi. La serata si è conclusa con un clima di caos generale tra i partecipanti coinvolti.

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Nell’ultima puntata di AEW Dynamite, il caos ha preso completamente il sopravvento con un Trios Match spettacolare che ha visto coinvolti Chris Jericho e gli Young Bucks contro Ricochet e la Don Callis Family. Tra azione frenetica, interferenze e una gigantesca rissa finale, il segmento ha ulteriormente acceso la rivalità in vista di Double or Nothing. Prima dell’incontro, la AEW ha mandato in onda un filmato registrato nel corso della giornata con Chris Jericho e The Young Bucks. I tre hanno parlato del loro prossimo Stadium Stampede Match a Double or Nothing, ripercorrendo anche la loro storia insieme. Jericho, con il suo solito tono ironico, si è persino scusato con Matt e Nick Jackson per aver attaccato il loro padre in passato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Guerra totale a Dynamite nel Trios Match tra Jericho, Young Bucks, Ricochet e Don Callis Family ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AEW Dynamite April 8 Review: Absolute Madness, Big Fights & Surprises Sullo stesso argomento AEW: La Don Callis Family, con lo zampino di MJF, si prende anche i Trios TitleNella ricca puntata di Dynamite di questa notte, grandi protagonisti sono stati MJF e Adam Page, prossimi avversari a Revolution per il titolo... AEW: Altro titolo per la Don Callis Family, Mark Davis nuovo National Champ grazie a RicochetQuesta settimana Collision è andato in onda di mercoledì dopo Dynamite lasciando spazio al sabato per lo speciale Fairway to Hell in una location...