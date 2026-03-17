Varese | 11 anni di ritardi 5 milioni in più e scontro sui

A Varese si è acceso un acceso dibattito durante una riunione a Palazzo Estense, incentrato sui cantieri in corso. La discussione ha evidenziato un ritardo di 11 anni e un aumento di 5 milioni di euro nei costi rispetto ai piani iniziali. La tensione tra i partecipanti è salita nel corso dell'incontro, che si è concluso con un confronto acceso.

La tensione politica a Varese ha raggiunto livelli critici durante la riunione tenutasi a Palazzo Estense, dove il dibattito si è acceso sui cantieri in corso. Stefano Angei della Lega ha denunciato ritardi record che sommano 11 anni e costi aggiuntivi di oltre 5 milioni di euro per i progetti di mobilità sostenibile. Al centro dello scontro vi sono le piste ciclabili previste su Belforte, Biumo Inferiore e via Carcano, con l’opposizione che teme danni irreparabili al commercio locale. Dall’altra parte del tavolo, Domenico Marasciulo del Partito Democratico ha ribattuto difendendo l’intervento come una necessità di bonifica ambientale finanziata dal PNRR per un importo superiore ai 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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