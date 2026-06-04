aeroporto ruolo chiave per la capitale della cultura

Un incontro tra l’assessore regionale con delega all’aeroporto, il sindaco di Ancona e l’amministratore delegato di Ancona International Airport ha affrontato questioni operative legate alla gestione e allo sviluppo dell’aeroporto. La riunione ha coinvolto i responsabili delle istituzioni e della società aeroportuale per discutere le attività in corso e le future iniziative. Non sono stati comunicati dettagli su decisioni o progetti specifici.

Incontro operativo tra l’assessore regionale con delega all’aeroporto Giacomo Bugaro, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e l’amministratore delegato di Ancona International Airport Giorgio Buffa. Si è tenuto ieri e ne ha dato notizia lo stesso Bugaro, per un confronto che di fatto sancisce l’avvio del lavoro in vista di Ancona Capitale italiana della Cultura 2028 anche guardando al ruolo che potrà avere il Sanzio. "L’obiettivo è costruire fin da ora iniziative, relazioni e opportunità che valorizzino Ancona e le Marche – ha spiegato Bugaro –, coinvolgendo anche le città collegate al nostro territorio attraverso l’aeroporto regionale". Ovvero lo scalo marchigiano che ha sede a Falconara Marittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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