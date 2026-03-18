Marche | Cultura Ancona Capitale della Cultura 2028

Oggi a Roma il ministro Alessandro Giuli ha annunciato che Ancona sarà la Capitale italiana della Cultura 2028. La decisione è stata comunicata dalla giuria, che ha valutato il dossier della città come “eccellente”. La nomina ufficiale segna un riconoscimento per il patrimonio culturale e le iniziative della città marchigiana. La comunicazione è arrivata durante una cerimonia dedicata all’annuncio ufficiale.

Ancona è stata nominata Capitale italiana della Cultura 2028. A dare l’annuncio, oggi, a Roma è stato il ministro Alessandro Giuli, che ha comunicato la scelta della giuria che ha giudicato “eccellente” il dossier “Ancona. Questo adesso”. Alla città andrà un contributo di 1 milione di euro per la realizzazione del programma culturale presentato nel momento della candidatura. “Modello di valorizzazione culturale solido e coerente capace di coniugare identità e apertura internazionale, in una visione che prevede rigenerazione e inclusione”, si legge nella motivazione. Il progetto si distingue anche per un programma di interventi solido, per la capacità di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato e perché la “strategia di investimento è coerente con un impatto significativo sul tessuto socio-economico”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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