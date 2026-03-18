Ancona è stata scelta come capitale italiana della cultura 2028, dopo aver superato le altre nove città finaliste. Nel frattempo, Gravina in Puglia è stata confermata come capitale regionale della cultura nel 2027. La decisione è stata comunicata ufficialmente, con Ancona che si aggiudica il titolo e Gravina che si conferma come prescelta per l’anno precedente.

Il riconoscimento di capitale Italiana della cultura 2028 è andato ad un’altra delle 10 città finaliste: Ancona. Per noi resta l’impegno e il gran lavoro fatto, che non finisce certo oggi, anzi. Intorno al progetto di Gravina 2028 si sono raccolte istituzioni, operatori culturali, associazioni, imprese, comuni limitrofi e tanti giovani che hanno creduto in un progetto, che insieme porteremo avanti. La Regione Puglia farà la sua parte. Gravina sarà la Capitale della Cultura di Puglia del 2027. Insieme costruiremo un calendario di iniziative ed eventi che rendano il senso della grande partecipazione della comunità murgiana al progetto di Radici al futuro. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Ancona capitale italiana della cultura 2028. Decaro: Gravina in Puglia capitale regionale 2027 Scelto il capoluogo marchigiano, la località pugliese finalista

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