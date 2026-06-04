Aeroporto nuova viabilità | corsie riservate e pattugliamento della polizia municipale

Da cataniatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’interno dell’aeroporto di Fontanarossa sono state introdotte corsie riservate e pattugliamenti della polizia municipale. La nuova viabilità mira a ridurre la congestione del traffico e a garantire una maggiore sicurezza. La modifica è stata decisa da un accordo tra l’Ente nazionale per l’aviazione civile, la società gestore dell’aeroporto e l’assessorato comunale alla polizia locale.

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Cambia la viabilità interna all'aeroporto di Fontanarossa. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), la Società aeroporto di Catania (Sac) e l'assessorato comunale alla polizia locale hanno varato un provvedimento congiunto per decongestionare il traffico e migliorare la sicurezza nello. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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