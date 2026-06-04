Aeroporto nuova viabilità | corsie riservate e pattugliamento della polizia municipale

All’interno dell’aeroporto di Fontanarossa sono state introdotte corsie riservate e pattugliamenti della polizia municipale. La nuova viabilità mira a ridurre la congestione del traffico e a garantire una maggiore sicurezza. La modifica è stata decisa da un accordo tra l’Ente nazionale per l’aviazione civile, la società gestore dell’aeroporto e l’assessorato comunale alla polizia locale.

Cambia la viabilità interna all'aeroporto di Fontanarossa. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), la Società aeroporto di Catania (Sac) e l'assessorato comunale alla polizia locale hanno varato un provvedimento congiunto per decongestionare il traffico e migliorare la sicurezza nello. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Polizia Municipale, cercasi nuova sede della caserma: sos della Fp CgilLa Fp Cgil di Salerno ha lanciato un appello per trovare una nuova sede alla polizia municipale, proponendo di utilizzare l’ex palazzina Liberty...

Vietri sul Mare: la Polizia Municipale è più green, due E-bike per gli agenti della MunicipaleA Vietri sul Mare, la Polizia Municipale ha adottato due biciclette elettriche come nuovi mezzi di servizio.

Argomenti più discussi: Fontanarossa, nuova viabilità per ridurre il traffico in aeroporto; Aeroporto di Catania: cambia la viabilità in via Fontanarossa.

Modificata la viabilità interna all'aeroporto di Fontanarossa: tutte le novità x.com

Aeroporto di Catania, nuova viabilità e regole più rigide: Risultati soddisfacentiRimodulati gli accessi al Terminal A: corsie riservate ai mezzi pubblici e controlli costanti della Polizia Locale h24. catania.liveuniversity.it

Comune di Catania, cambia la viabilità interna dell'aeroportoCon l'obiettivo di decongestionare il traffico e ottimizzare i flussi stradali tra la rete urbana e lo scalo, la direzione territoriale Sicilia Orientale dell'Enac, d'intesa con la Sac e l'assessorato ... ansa.it