I costi dell’aeroporto Gex sono aumentati da 7 a 11 milioni di euro, a causa di ritardi e danni causati da atti vandalici. I danni agli impianti già installati includono rotture e danneggiamenti a strutture e attrezzature. I ritardi nelle operazioni hanno contribuito all’aumento delle spese complessive. La questione riguarda anche i costi supplementari per le riparazioni e il ripristino delle aree danneggiate.

Come sono passati i costi da 7 a 11 milioni di euro?. Quali danni specifici hanno causato i vandali agli impianti già posati?. Perché il cantiere è rimasto bloccato per quasi dieci anni?. Quando sarà completata la nuova aerostazione secondo la tabella di marcia?.? In Breve Lavori iniziati nel 2010 e sospesi dal 2013 per quasi dieci anni. Costi aumentati da 7,3 milioni a 10,9 milioni di euro totali. Varianti e rivalutazione prezzi hanno aggiunto oltre 3 milioni di euro. Stato di avanzamento opere pari al 60 per cento a marzo 2024. I costi dell’aeroporto Gex salgono a quasi 11 milioni di euro: il rapporto della Corte dei conti. I costi per completare la nuova aerostazione dell’aeroporto regionale Corrado Gex sono lievitati da 7,3 milioni a quasi 11 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aeroporto Gex: i costi lievitano a 11 milioni tra ritardi e vandalismi

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