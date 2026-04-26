Il collegamento per l' aeroporto tra ritardi costi crescenti e scelte ancora da chiarire

Negli ultimi anni si è tornati a discutere molto delle infrastrutture, soprattutto dopo l’arrivo di fondi europei e le scadenze legate al Pnrr. Tra i punti al centro del dibattito ci sono i collegamenti con l’aeroporto, spesso caratterizzati da ritardi e costi crescenti. Le soluzioni da adottare sono ancora oggetto di confronto e decisioni da parte delle autorità competenti.

Negli ultimi anni il tema delle infrastrutture è tornato centrale nel dibattito pubblico, anche alla luce delle opportunità offerte dal Pnrr e dalle sue scadenze. Proprio per questo, oggi più che mai, le scelte in materia devono rispondere a criteri rigorosi di efficacia, sostenibilità e coerenza.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Collegamento sopraelevato tra stazione Fontanarossa e aeroporto di Catania: via libera al progettoABBONATI A DAYITALIANEWS Un percorso pedonale di 780 metri con tapis roulant La Regione Siciliana ha approvato la realizzazione di un collegamento... Via libera dalla Regione al collegamento pedonale diretto tra la stazione Fontanarossa e l'aeroporto"Una soluzione che ci consentirà di avere un servizio più moderno e in linea con gli standard internazionali" - ha detto il presidente Schifani Un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento conta sullo stop all'addizionale comunale; Collegamento stazione-Aeroporto del Salento: fissata la data di avvio del cantiere; Collegamento tra la ferrovia e l'aeroporto del Salento, via ai lavori il 4 maggio. Le foto; Infrastrutture. Ferrante (Mit), 4 maggio al via lavori collegamento aeroporto Brindisi. Brindisi aeroporto, il collegamento ferroviario parte il 4 maggioCollegamento ferroviario Brindisi aeroporto, via ai lavori dal 4 maggio: opera da 161 milioni con completamento previsto entro il 2026. pugliapress.org Aeroporto del Salento, il 4 maggio partono i lavori per il treno: un’opera strategica da 68 milioniSbloccato il cantiere per il raccordo tra stazione e scalo. Il progetto punta a potenziare il turismo e i trasporti nel Salento, garantendo l’intermo ... pianetalecce.it https://www.scuolainforma.news/assunzioni-docenti-dagli-elenchi-regionali-pittoni-il-collegamento-con-il-doppio-canale-ce/ - facebook.com facebook