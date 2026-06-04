Aeroporto Foggia al via oggi i voli per Bergamo Orio al Serio
Oggi sono partiti i voli dall’aeroporto di Foggia verso Bergamo Orio al Serio. La novità deriva dall’attivazione di un doppio binario con l’aeroporto di Linate, che permette collegamenti più frequenti tra le due destinazioni. I voli sono operati da una compagnia aerea che ha annunciato l’inizio delle rotte, offrendo ai passeggeri un’alternativa più comoda per raggiungere il Nord Italia. La tratta sarà disponibile regolarmente secondo il programma stabilito.
AEROPORTO FOGGIA, AL VIA OGGI I VOLI PER BERGAMO ORIO AL SERIO: GRAZIE AL DOPPIO BINARIO CON LINATE SI POTRÀ FARE IL VIAGGIO IN GIORNATA DI GIOVEDI Mondo Gino Lisa apprezza i nuovi orari estivi di Aeroitalia: il giovedì si apre la concreta opzione del viaggio d’affari “porta a porta” in sole 24 ore verso. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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13 APRILE 2026 - FOGGIA: GINO LISA: DAL 4 GIUGNO PARTE IL NUOVO VOLO PER BERGAMO
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