aeroporto foggia al via oggi i voli per bergamo orio al serio

Notizia in breve

Oggi sono partiti i voli dall’aeroporto di Foggia verso Bergamo Orio al Serio. La novità deriva dall’attivazione di un doppio binario con l’aeroporto di Linate, che permette collegamenti più frequenti tra le due destinazioni. I voli sono operati da una compagnia aerea che ha annunciato l’inizio delle rotte, offrendo ai passeggeri un’alternativa più comoda per raggiungere il Nord Italia. La tratta sarà disponibile regolarmente secondo il programma stabilito.