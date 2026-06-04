Il nuovo terminal dell’aeroporto Arlotta è quasi completato e accessibile ai visitatori, ma non sono ancora stati annunciati voli di linea. La struttura moderna è pronta, ma manca una comunicazione ufficiale sulla ripresa dei voli civili. La data di partenza delle rotte commerciali resta incerta, senza indicazioni precise da parte delle autorità aeroportuali. La struttura, comunque, può essere visitata, anche se non sono ancora operative le connessioni con destinazioni di linea.

Un terminal moderno, quasi ultimato, visitabile per la prima volta dai cittadini. Ma anche una domanda che continua a rimanere senza una risposta definitiva: quando partiranno i voli di linea da Grottaglie? È attorno a questo interrogativo che si è sviluppata la giornata dell’Open Day del nuovo terminal passeggeri dell’aeroporto “Marcello Arlotta”, trasformata in un momento di confronto pubblico ma anche in un terreno di scontro politico. L'iniziativa, promossa dai consiglieri regionali Annagrazia Angolano (M5S), Cosimo Borraccino (Pd) e Giuseppe Fischetti (Decaro Presidente) su sollecitazione dei comitati pro aeroporto, è stata concepita come un momento di trasparenza pubblica per mostrare l'avanzamento di un'opera strategica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Aeroporto Arlotta, quasi ultimato il terminal. Ma sui voli civili niente svolta

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24 APRILE 2026 - TARANTO - VIETRI, ''UNITI PER APRIRE AEROPORTO AI VOLI DI LINEA''

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