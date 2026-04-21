Aeroporto di Capodichino il secondo terminal sarà di fronte alla metro | partiranno i voli per Usa e Cina

Nell'aeroporto di Capodichino è previsto l'ampliamento con la costruzione di un secondo terminal che sarà situato di fronte alla stazione della metro. Da questo nuovo spazio partiranno voli verso gli Stati Uniti e la Cina, ampliando così l'offerta di collegamenti internazionali. La realizzazione di questa struttura mira a gestire un volume maggiore di passeggeri e a migliorare i collegamenti con destinazioni extraeuropee.

L'Aeroporto di Capodichino sarà più grande e avrà un secondo terminal dedicato ai voli intercontinentali. L'ingresso sarà di fronte alla nuova stazione della metro Linea 1.🔗 Leggi su Fanpage.it

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