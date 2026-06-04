Aeroporti Bologna e Forlì | da sabato le navette

Da sabato, le navette collegheranno gli aeroporti di Bologna e Forlì. La cooperativa Coerbus sarà coinvolta nel servizio, che durerà fino alla fine di ottobre. La linea sarà attiva tutti i giorni, con corse programmate in base agli orari dei voli. Le navette partiranno dalla stazione di Bologna e dal terminal di Forlì, collegando le due strutture aeroportuali. La novità riguarda anche le tariffe e gli orari di partenza, aggiornati rispetto al passato.

Dal 6 giugno fino alla fine di ottobre Coerbus farà parte del progetto per le navette su prenotazione tra la stazione ferroviaria di Ravenna, l’ Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e l’ Aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì, realizzato in collaborazione con Ravenna Incoming per migliorare i collegamenti tra il territorio ravennate, il sistema aeroportuale regionale e il traffico turistico e crocieristico che interessa la città. Complessivamente sono previste tre corse giornaliere di andata e ritorno tra la stazione ferroviaria di Ravenna e l’aeroporto di Bologna, comprese due fasce orarie particolarmente strategiche, all’alba e in tarda serata, quando il collegamento ferroviario non è disponibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Al via il 6 giugno i collegamenti diretti tra Ravenna e gli aeroporti di Bologna e Forlì Servizio shuttle su prenotazione per ottimizzare posti e percorsi. Per maggiori informazioni: bit.ly/airport-shuttl… x.com

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