Navette da Ravenna all' aeroporto di Bologna | per l' estate il Comune pensa a un servizio su prenotazione

Con l’arrivo dell’estate, il Comune di Ravenna sta pianificando un servizio di navette da prenotare in anticipo per collegare la centro città con l’aeroporto di Bologna. La proposta mira a migliorare i collegamenti tra i due punti, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti dei viaggiatori durante la stagione estiva. La decisione è ancora in fase di definizione e potrebbe essere attuata nei prossimi mesi.

In vista dell'avvio della stagione estiva, il Comune di Ravenna è al lavoro per favorire migliori collegamenti tra la città e l’aeroporto di Bologna. “Rispetto all’esperienza dello shuttle messa in campo l’anno scorso dimostratasi alla prova dei numeri non pienamente efficace – spiega.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Estate 2026: a Fossacesia si pensa a un'isola pedonale sul lungomare e a navette serali per la movida sicuraSi è svolto nella sala del consiglio comunale di Fossacesia l’incontro convocato dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio con i gestori e i titolari... Novità da AXA Italia: arriva il servizio di prenotazione online di visite ed esamiSi amplia il menù di servizi digitali pensati da Axa Italia per accompagnare le persone nelle cure. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Collegamenti, Spadoni (LpRa) attacca: Errore escludere Ravenna dalla navetta aeroportuale; Consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori del 14 aprile; Gasolio esaurito, scorte per 10 giorni, ma può cambiare presto; Anziana molestata sessualmente in ospedale in piena notte. parti con noi : una giornata indimenticabile "RAVENNA e i Suoi Mosaici dorati" un capolavoro da vivere. viaggio in pullman Gran Turismo accompagnatore Agenzia Viaggi JennysWorld guida esperta ingressi auricolari per seguire al.meglio l - facebook.com facebook