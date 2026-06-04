aerei passeggeri e hub dove sta andando il trasporto aereo italiano

Un volo di linea si è schiantato questa mattina in prossimità di un grande aeroporto italiano. L’incidente ha coinvolto un aereo con decine di passeggeri a bordo, che ha preso fuoco dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, mentre il numero di feriti e vittime non è ancora stato reso noto.

Il futuro del trasporto aereo, tra crescita della domanda, investimenti infrastrutturali, connettività intercontinentale e sostenibilità, è stato al centro del convegno “Tra un’epoca e un’altra: verso quale trasporto aereo?”, organizzato da Enac con l’Università degli Studi di Bergamo per la presentazione della ventesima edizione del Fact Book ITSM-ICCSAI 2026. Il rapporto fotografa un settore europeo tornato sopra i livelli pre-Covid e un mercato italiano in espansione più rapida della media continentale, ma anche un comparto chiamato a misurarsi con fragilità del cargo, ritardi infrastrutturali e tensioni geopolitiche. Crescita e investimenti. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Why Amsterdams Biggest Airport Project Is Suddenly in Trouble

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