Piano Nazionale Aeroporti il Governo ridisegna il futuro del trasporto aereo italiano

Il Governo ha avviato la fase finale del nuovo Piano Nazionale Aeroporti, un documento che definisce le linee guida per lo sviluppo del trasporto aereo nel paese. La revisione prevede interventi sugli scali principali, con particolare attenzione a potenziamenti e miglioramenti infrastrutturali. La presentazione ufficiale è prevista entro il mese di maggio, con l’obiettivo di aggiornare le strategie di crescita del settore aeroportuale.

Fiumicino, 12 maggio 2026 – Il nuovo Piano Nazionale Aeroporti entra nella fase decisiva. Nella giornata di oggi, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato presentato il Pna 2026-2035, il documento chiamato a definire la strategia di sviluppo del sistema aeroportuale italiano per il prossimo decennio. L’incontro, alla presenza del ministro Matteo Salvini, ha riunito rappresentanti istituzionali, operatori del settore e parti sociali. L’obiettivo è costruire una cornice di indirizzo per un comparto considerato centrale per la crescita economica del Paese, la mobilità dei cittadini, il turismo, la logistica e la competitività dei territori.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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