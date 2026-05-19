Trasporto aereo RimborsamiTu festeggia i 10 anni attività | oltre 100 mila i passeggeri rimborsati gratuitamente

Un servizio dedicato ai viaggiatori nel settore aereo celebra i suoi dieci anni di attività. In questo periodo, ha restituito gratuitamente oltre 100 mila rimborsi a passeggeri coinvolti in disservizi come voli cancellati, in ritardo o in overbooking. La presenza di problemi nel trasporto aereo è comune, con molte persone che affrontano difficoltà legate a cambi di programma e cancellazioni. Il servizio si propone di assistere chi si trova in queste situazioni, offrendo supporto per ottenere i rimborsi previsti.

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