Trasporto aereo RimborsamiTu festeggia i 10 anni attività | oltre 100 mila i passeggeri rimborsati gratuitamente
Un servizio dedicato ai viaggiatori nel settore aereo celebra i suoi dieci anni di attività. In questo periodo, ha restituito gratuitamente oltre 100 mila rimborsi a passeggeri coinvolti in disservizi come voli cancellati, in ritardo o in overbooking. La presenza di problemi nel trasporto aereo è comune, con molte persone che affrontano difficoltà legate a cambi di programma e cancellazioni. Il servizio si propone di assistere chi si trova in queste situazioni, offrendo supporto per ottenere i rimborsi previsti.
Nel settore dei trasporti aerei, i disservizi come voli in ritardo, cancellati o in overbooking rappresentano un danno frequente per i viaggiatori. In questo scenario operano delle realtà imprenditoriali palermitane capaci di competere a livello nazionale e posizionarsi tra i leader di questo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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