Adoc - Festa dei linguaggi tradizionali e contemporanei all' Orto Botanico

Da romatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una serata si svolge all’Orto Botanico, dove si alternano performance di musica e teatro che uniscono linguaggi tradizionali e contemporanei. Sul palco, artisti interpretano canti e danze del Sud Italia, mentre altri presentano installazioni artistiche moderne. L’evento, dedicato alla Festa dei linguaggi, coinvolge il pubblico con spettacoli che mescolano passato e presente, creando un ponte tra le diverse espressioni culturali.

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Una serata all'insegna della tradizione che dialoga con il presente, tra le performance contemporanee e le sonorità del Sud Italia. È con questo spirito che "aDoc - Festa dei linguaggi tradizionali e contemporanei" torna a Roma per la sua terza edizione sabato 20 giugno (dalle ore 18.00), nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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