Adoc - Festa dei linguaggi tradizionali e contemporanei all' Orto Botanico

Notizia in breve

Una serata si svolge all’Orto Botanico, dove si alternano performance di musica e teatro che uniscono linguaggi tradizionali e contemporanei. Sul palco, artisti interpretano canti e danze del Sud Italia, mentre altri presentano installazioni artistiche moderne. L’evento, dedicato alla Festa dei linguaggi, coinvolge il pubblico con spettacoli che mescolano passato e presente, creando un ponte tra le diverse espressioni culturali.