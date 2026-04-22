Risvegli La festa dei fiori 2026 l' 11esima edizione del festival all' Orto Botanico di Padova
Dopo l’edizione del 2025 che ha visto la partecipazione di più di 13.000 persone in 38 diverse attività, da venerdì 1 a domenica 3 maggio torna all’Orto botanico dell’Università di Padova Risvegli. La festa dei fiori, il festival di primavera che invita a scoprire il mondo vegetale come spazio di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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