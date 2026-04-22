Risvegli La festa dei fiori 2026 l' 11esima edizione del festival all' Orto Botanico di Padova

Da padovaoggi.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’edizione del 2025 che ha visto la partecipazione di più di 13.000 persone in 38 diverse attività, da venerdì 1 a domenica 3 maggio torna all’Orto botanico dell’Università di Padova Risvegli. La festa dei fiori, il festival di primavera che invita a scoprire il mondo vegetale come spazio di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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