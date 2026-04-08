Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanico

Ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa offre una visita guidata alle sue collezioni vegetali. La visita permette di esplorare un patrimonio botanico che cambia con le stagioni, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere diverse specie e ambienti naturali. L’iniziativa è rivolta a chi desidera approfondire la conoscenza del mondo vegetale attraverso un percorso guidato all’interno del sito universitario.

Come ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni vegetali per scoprire un patrimonio botanico unico, che muta nel corso delle stagioni.Questi gli appuntamenti primaverili che si terranno alle ore 15. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Visita guidata all’Orto botanico e al Museo botanico di Padova Leiden Netherlands Travel Guide: 17 BEST Things To Do In Leiden Temi più discussi: Visite guidate all'Orto botanico dell'università di Padova il 18 aprile 2026; Eventi – sabato 4 Aprile 2026; Pasqua nei Musei; VerdePisa - Comune di Pisa. Sabato botanico all’ombra dei bambùSabato botanico: una giornata alla scoperta dei tesori dell’Orto e Museo all’ombra della Torre. Torna l’appuntamento questa settimana, come ogni terzo sabato del mese, all’Orto e Museo Botanico ... lanazione.it Visite guidate all'Orto botanico dell'università di PadovaPer ammirare le meraviglie dell’Orto Botanico dell’Università di Padova, ARKA propone le visite guidate che si svolgeranno Sabato 18 Aprile alle ore 10 e anche alle ore 15.30. Ogni visita sarà condott ... padovaoggi.it Arriva , dall'8 al 24 aprile all'Orto Botanico di Napoli per ogni sabato e domenica, ore 11 dal lunedì al venerdì, ore 9.30 e 11 per la scuola , dai f.lli Grimm un - facebook.com facebook