Cercas di dire le cose giuste

Da lortica.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

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A Castiglioni nasce l’amaro. e il sindaco non perde l’occasione di metterci (ancora) la faccia Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L . 🔗 Leggi su Lortica.it

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