Italia-Bulgaria parte la Nations League | le azzurre pronte all’esordio in Brasile

Domani alle 21:30 italiane la Nazionale femminile debutta nella Volleyball Nations League 2026 contro la Bulgaria. Carlotta Cambi e Gaia Giovannini: “Ripartiamo con entusiasmo e voglia di dare tutto”. L’attesa è finita. L’Italia femminile è pronta a fare il suo debutto nella Volleyball Nations League 2026. Domani, alle 21:30 italiane, le azzurre scenderanno in campo al PalaSport Nilson Nelson di Brasilia per affrontare la Bulgaria nel primo impegno ufficiale della nuova stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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VNL 2026, Velasco sceglie le 14 azzurre per Brasilia: l’Italia parte all’assalto della Nations LeagueLe 14 giocatrici italiane sono state selezionate per la Volleyball Nations League 2026 e partiranno alla volta di Brasilia.

Quando gioca l’Italia di volley femminile in Nations League: orari con Bulgaria, Olanda, Turchia e Brasile. Dove vederle in tvLe italiane di volley femminile affrontano la fase di Nations League con partite contro Bulgaria, Olanda, Turchia e Brasile.

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Parte la #VNL2026 dell'Italia femminile. Le campionesse del mondo volano a Brasilia per affrontare Bulgaria, Olanda, Turchia e Brasile nella prima week della Volleyball Nations League. Le azzurre arrivano con una serie aperta di 36 vittorie ufficiali con x.com

Grazie ai nostri quattro amici in Belgio, Portogallo, Italia e Bulgaria. Vi vogliamo bene! reddit

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