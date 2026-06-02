Italia-Bulgaria parte la Nations League | le azzurre pronte all’esordio in Brasile

Da sportface.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani alle 21:30, la nazionale femminile di pallavolo italiana esordirà nella Volleyball Nations League 2026 contro la Bulgaria. La partita si terrà in Brasile.

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Domani alle 21:30 italiane la Nazionale femminile debutta nella Volleyball Nations League 2026 contro la Bulgaria. Carlotta Cambi e Gaia Giovannini: “Ripartiamo con entusiasmo e voglia di dare tutto”. L’attesa è finita. L’Italia femminile è pronta a fare il suo debutto nella Volleyball Nations League 2026. Domani, alle 21:30 italiane, le azzurre scenderanno in campo al PalaSport Nilson Nelson di Brasilia per affrontare la Bulgaria nel primo impegno ufficiale della nuova stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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