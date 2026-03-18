Caro-carburanti gasolio ai massimi dal 2022 | il governo studia un bonus da 100 euro per le famiglie meno abbienti

I prezzi dei carburanti sono aumentati ancora, con la benzina self service che ha raggiunto 1,855 euro al litro, segnando un aumento di 13 centesimi rispetto alla settimana scorsa. Il gasolio, invece, ha toccato i massimi dal 2022. Il governo sta valutando un bonus da 100 euro per le famiglie meno abbienti per fronteggiare questi incrementi.

Continua la corsa dei carburanti in Italia, con in particolare il rialzo del gasolio, arrivato ai massimi dal 2022. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, che alle 9 di oggi 18 marzo ha pubblicato le nuove medie comunicate dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, la benzina self service è salita di 13 centesimi a 1,855 eurolitro e il diesel self service è balzato di 18 centesimi a 2,089 euro. Il gasolio è quindi a un passo da 2,1 euro in media nazionale self service, il massimo dal 22 marzo 2022, la benzina verso 1,86 euro, record da fine luglio 2024. Dopo la chiamata in campo... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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