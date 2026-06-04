Addio Napoli scelta la nuova squadra | lascia il club dopo cinque anni

Da spazionapoli.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Juan Jesus lascia il Napoli dopo cinque stagioni in Serie A. Il difensore brasiliano, nato nel 1991, terminerà il suo contratto con il club senza una cifra di trasferimento e potrebbe trasferirsi allo Sporting CP.

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Juan Jesus dice addio alla Serie A dopo cinque stagioni col Napoli. Il difensore brasiliano classe 1991 lascerà gli azzurri a parametro zero, con lo Sporting CP in pole position per ingaggiarlo. Juan Jesus e il Napoli: il contratto scade a giugno. Il centrale brasiliano ha concluso il suo ciclo nel campionato italiano. Arrivato a Napoli nel gennaio 2012 dall’Internacional di Porto Alegre, Jesus ha collezionato oltre 200 presenze complessive in Serie A tra Inter, Roma e gli azzurri. Il contratto scade il prossimo giugno, liberando il difensore dal vincolo contrattuale senza alcun corrispettivo economico. La partenza di Jesus rappresenta un’esigenza organizzativa per il Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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