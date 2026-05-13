Romelu Lukaku ha lasciato Napoli per tornare in Belgio, dove continuerà il percorso di recupero. La decisione di trasferirsi è stata presa di comune accordo tra il club partenopeo e la federazione nazionale. Il calciatore si trova ora nel suo paese per seguire un programma di cure e riabilitazione, senza ulteriori dettagli sulla durata o sulle modalità.

Rodri verso la permanenza a Manchester? Il City stringe i tempi, il Real osserva senza intervenire Il PSG mette gli occhi su Julian Alvarez: è lui il grande obiettivo di Luis Enrique! Il piano Leao via dal Milan? L’Al Hilal in pressing! C’è il prezzo fatto dai rossoneri Bernardo Silva è il grande sogno della Juve: la telefonata del portoghese a CR7 e Danilo lo avvicina ai bianconeri! Cafu sulla crisi del Milan: «Quale squadra, nell’arco di una stagione, non attraversa un momento di difficoltà?» Inchiesta arbitri, stop sul filone della frode sportiva: tutto verte sulla faida interna al mondo arbitrale! Rodri verso la permanenza a Manchester?...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lukaku lascia Napoli e torna in Belgio per il recupero: scelta concordata con club e federazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Lukaku lascia il Belgio: torna a Napoli per allenarsiRomelu Lukaku non sarà a disposizione del Belgio per le prossime amichevoli contro Stati Uniti e Messico.

Lukaku lascia il Belgio: torna a Napoli per lavorare sulla condizioneLukaku lascia il Belgio: torna a Napoli per lavorare sulla condizione"> Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli del Belgio negli...

Temi più discussi: Napoli-Lukaku, il futuro è adesso: Romelu è rientrato a Castel Volturno e si è allenato da solo; Lukaku è tornato a Napoli: cosa succede adesso? Le ultime su gelo con Conte, finale di stagione e futuro; Napoli, il caso Lukaku: torna a Castel Volturno ma è già ai saluti. Addio a fine stagione; Lukaku ai saluti? Quale futuro per il belga a Napoli?.

#Lukaku compie 33 anni, la SSC #Napoli: Buon compleanno, Romelu Romelu Lukaku compie oggi mercoledì 13 maggio 33 anni. L'attaccante del Napoli è nato il 13 maggio 1993 ad Anversa. La SSC Napoli, attraverso i social, scrive quanto segue sull'att x.com

Romelu Lukaku sarà escluso dalla rosa del Napoli fino alla fine della stagione. In estate, il Napoli cercherà di venderlo. reddit

Lukaku lascia di nuovo Napoli, Sky: Torna in Belgio, salterà le ultime di campionatoSecondo quanto riportato da Sky Sport, Romelu Lukaku proseguirà il proprio percorso riabilitativo direttamente in Belgio. tuttonapoli.net

Napoli, Lukaku torna in Belgio: decisione presa di comune accordoRomelu Lukaku ritorna in Belgio. Il centravanti del Napoli proseguirà in patria, presso il centro federale della nazionale, il proprio percorso di recupero dall'infortunio per prepararsi al meglio in ... calciomercato.com