Lascia il Napoli a giugno? Cinque club europei spingono per il difensore

A giugno, il difensore potrebbe lasciare il Napoli, con diversi club europei interessati al suo acquisto. Atlético Madrid e Nottingham Forest sono tra le società più attive nel monitorare la situazione, ma ci sono anche altre squadre coinvolte. Il club partenopeo valuta il terzino sinistro tra i 15 e i 18 milioni di euro, preparando così una possibile transizione di mercato durante la prossima sessione estiva.

Mathías Olivera finisce nel mirino di Atlético Madrid e del Nottingham Forest, ma non solo. Il Napoli valuta il terzino sinistro 15-18 milioni di euro e la prossima estate potrebbe trasformarsi in un’occasione di mercato reale. Olivera: l’Atlético Madrid e il Nottingham Forest accelerano. L’uruguaiano non ha conquistato il ruolo da titolare indiscusso sotto Antonio Conte. Arrivato dal Getafe nel 2022, Olivera rappresenta una soluzione tattica alternativa sulla fascia sinistra, ma il suo spazio si è ridotto progressivamente. La situazione contrattuale (accordo fino al 2030) lascia comunque il Napoli in posizione di forza per eventuali negoziati.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lascia il Napoli a giugno? Cinque club europei spingono per il difensore Leggi anche: Benatia Marsiglia, è finita: l’ex difensore della Juventus lascia il club francese. Le ultimissime novità Rugani alla Fiorentina, il difensore lascia la Juventus: ha svolto le visite mediche con il club viola – VIDEOCalciomercato Juve, svelato il piano di Spalletti in vista dell’estate: chi resta e chi parte, cosa succederà nel club bianconero Osimhen Juve, si...