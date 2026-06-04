Un europarlamentare del Pd ha annunciato il suo passaggio a un altro partito, causando un cambiamento significativo all’interno del partito. La decisione ha riacceso le discussioni sulla linea politica seguita dalla segreteria attualmente in carica.

Un addio pesante scuote il Partito Democratico e riapre il dibattito sulla linea politica della segreteria guidata da Elly Schlein. A lasciare il partito è una delle figure più note dell’area riformista, da tempo critica su politica estera, giustizia e identità europea. La decisione è stata annunciata in un’intervista al Foglio, con parole che fotografano una frattura ormai diventata insanabile. “La casa dei riformisti non c’è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi. È ora di lavorare a qualcosa di nuovo, per vincere le elezioni”, ha spiegato l’esponente politica. Dietro l’uscita ci sarebbe la convinzione che il Pd sia diventato “un posto diverso da quello che abbiamo fondato”, segnato da uno “snaturamento avvenuto per scivolamenti inesorabili”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Addio clamoroso nel Pd: l’europarlamentare cambia partito

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