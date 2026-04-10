Emanuele Fiano verso l’addio al Pd scontro sul gemellaggio con Tel Aviv | Difficile restare nel partito

Emanuele Fiano ha dichiarato l’intenzione di lasciare il Partito Democratico, affermando che sarebbe difficile restarvi. La motivazione principale riguarda le divergenze sul gemellaggio con Tel Aviv, che hanno portato a uno scontro all’interno del partito. La decisione segue settimane di discussioni e tensioni tra i membri, con Fiano che ha espresso chiaramente la sua posizione in merito. Non sono ancora stati annunciati i passi successivi dell’esponente politico.

“Difficile restare nel partito”. Emanuele Fiano annuncia di volere lasciare il Pd. La ragione? Lo scontro sul gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, con una frattura sempre più evidente tra chi chiede la sospensione del rapporto e chi, invece, teme che una simile scelta finisca per isolare proprio le forze israeliane più impegnate per la pace. Fiano, esponente del Pd e di Sinistra per Israele, in un lungo post sui social ha criticato duramente la richiesta avanzata dal Pd milanese. “Il Pd di Milano chiede nuovamente di sospendere il gemellaggio di Milano con Tel Aviv. (.) È veramente difficile se non impossibile rimanere in un partito così”, ha... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Emanuele Fiano verso l’addio al Pd, scontro sul gemellaggio con Tel Aviv: “Difficile restare nel partito” Emanuele Fiano verso l’addio al Partito Democratico, il no al gemellaggio con Tel Aviv apre la fratturaEmanuele Fiano potrebbe lasciare il PD dopo il no della sezione milanese al gemellaggio con Tel Aviv. Emanuele Fiano vicino all’addio al Pd: ‘Folle cancellare gemellaggio con Tel Aviv’Lo sfogo del segretario di Sinistra per Israele arriva dopo il voto espresso dalla direzione metropolitana del Partito Democratico a Milano Emanuele... Temi più discussi: IL PATIBOLO ISRAELIANO. Un atto scellerato, però…; Libertà di stampa e democrazia, testimoni di ieri e di oggi; Forza nuova: Verini-Fiano (Pd), 'interrogazione a Lamorgese su fenomeni eversivi'; Il Premio Focherini viaggia da Gaza a Fossoli. Emanuele Fiano verso l’addio al Partito Democratico, il no al gemellaggio con Tel Aviv apre la fratturaLa decisione del PD milanese di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv potrebbe significare la rottura tra Emanuele Fiano e il partito di Elly Schlein ... virgilio.it Emanuele Fiano verso l'addio al Pd: Impossibile rimanere in un partito cosìLa decisione dopo la proposta dei Dem milanesi di ritirare il gemellaggio con Tel Aviv: È un classico della semplificazione manichea, da una ... huffingtonpost.it Emanuele Fiano verso l'addio al Pd: "Impossibile rimanere in un partito così" x.com “Un luogo non è mai solo ‘quel’ luogo: quel luogo siamo un po’ anche noi. In qualche modo, senza saperlo, ce lo portavamo dentro e un giorno, per caso, ci siamo arrivati.” Antonio Tabucchi Valli di Comacchio - Emilia Romagna Photo IG: Emanuele Fiano - facebook.com facebook