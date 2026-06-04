Un esponente di spicco del Partito Democratico ha annunciato il suo addio, lasciando il partito. La comunicazione è avvenuta con un messaggio diretto: “Addio, me ne vado”. La notizia ha suscitato grande attenzione all’interno del partito e tra gli osservatori politici, considerando la posizione di rilievo dell’individuo nel panorama interno. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul motivo della scelta.

C’è un momento in cui una parola detta senza tremare fa più rumore di una piazza. Un momento in cui le stanze della politica, di solito impermeabili alle emozioni, si riempiono di una tensione che si taglia con il coltello. È accaduto nelle ultime ore, con un addio che sa di strappo definitivo e di resa dei conti. Una scelta maturata nel silenzio e poi esplosa all’improvviso, come una porta che sbatte lasciando dietro di sé domande, sospetti e un’aria di tempesta. A scuotere tutto è la vicepresidente del Parlamento europeo e volto dell’area riformista, che ha deciso di dire addio al Partito democratico. Una rottura annunciata in un’intervista al Foglio, accompagnata da parole pesanti e da un’accusa che non lascia spazio a interpretazioni: “ Partito snaturato ”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Addio, me ne vado”: clamoroso nel PD, lascia il pezzo da novanta

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