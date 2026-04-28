Calcio Napoli possibile addio Anguissa | il nome in pole per sostituirlo

Il Calcio Napoli sta valutando il futuro del centrocampo in vista di un possibile addio di Frank Anguissa. Al momento, un nome si trova in cima alla lista dei candidati per sostituirlo, anche se sono ancora aperte altre opzioni. La società tiene sotto osservazione diverse alternative per rinforzare la rosa e prepararsi a eventuali cambiamenti. La situazione resta in evoluzione, senza yet conferme ufficiali.

Il Calcio Napoli si muove per il centrocampo in caso di addio di Frank Anguissa: un nome su tutti è il primo obiettivo, ma restano vive anche altre piste. Il futuro di Frank Anguissa al Calcio Napoli resta in bilico e il club starebbe già valutando le possibili soluzioni per sostituire il centrocampista camerunese al termine della stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista è quello di Richard Rios, centrocampista del Benfica. Profilo fisico e dinamico, Rios può essere impiegato sia in un centrocampo a due sia come mezzala. Il giocatore ha già dimostrato qualità anche in ambito europeo, andando a segno in Champions League proprio contro il Napoli.🔗 Leggi su 2anews.it

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