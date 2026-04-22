UPI Emilia-Romagna mette il partenariato pubblico-privato al centro del dibattito

Oggi nell’Aula Magna della Regione Emilia-Romagna si è tenuto il convegno intitolato “Il partenariato pubblico-privato: nuovi scenari normativi e prospettive di sviluppo”. L’evento, organizzato da UPI Emilia-Romagna con il supporto di Poleis e IFEL, ha visto la partecipazione di oltre 150 persone. L’incontro ha avuto come focus principale il ruolo del partenariato pubblico-privato e le possibili evoluzioni normative nel settore.

Si è svolto oggi, nell’Aula Magna della Regione Emilia-Romagna, il convegno “Il partenariato pubblico-privato: nuovi scenari normativi e prospettive di sviluppo”, promosso da UPI Emilia-Romagna in collaborazione con Poleis e IFEL, che ha registrato oltre 150 iscritti, confermando l’attenzione.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Lambretta al centro del dibattito: uso pubblico o interesse privato?Il collettivo Lambretta ha programmato per il prossimo 18 aprile un evento che mira a celebrare i suoi quattordici anni di attività, ma la proposta... Diga di Vetto: via al progetto per la sicurezza idrica dell’Emilia-Romagna dopo il via libera al dibattito pubblico.Diga di Vetto: Conclusa la fase di dibattito pubblico, l'iter per la sicurezza idrica dell'Emilia-Romagna riprende vigore È stata consegnata oggi, 14...