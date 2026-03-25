Cni su Giornate nazionali ingegneria economica tramontato Pnrr diventa strategico il partenariato pubblico-privato

Durante le Giornate nazionali di ingegneria economica, è stato sottolineato come, con il venir meno del PNRR, il partenariato pubblico-privato assuma un ruolo sempre più centrale. Le iniziative sono state organizzate in collaborazione con un’associazione di categoria, con l’obiettivo di definire regole chiare e condivise. L’evento ha riunito professionisti e rappresentanti istituzionali per discutere di strategie e collaborazione nel settore.

(Adnkronos) – “Queste giornate dell’Ingegneria economica sono la sintesi di un percorso di collaborazione con Ance, un’alleanza che vuole essere il motore per ottenere delle regole certe”. Così Angelo Domenico Perrini, presidente del Cni, nell’intervento introduttivo dei lavori delle Giornate nazionali dell’ingegneria economica, organizzato dal Consiglio nazionale degli ingegneri e Ance, evento svoltosi ieri pomeriggio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Cni, giornate Ingegneria economica alleanza con Ance, motore per ottenere delle regole certe(Adnkronos) – “Queste giornate dell’Ingegneria economica sono la sintesi di un percorso di collaborazione con Ance, un’alleanza che vuole essere il... Cni, per servizi di ingegneria e architettura addio Pnrr, ora si punta su project e concessioni(Adnkronos) – Mentre vanno esaurendosi i fondi del Pnrr, risalgono project e concessioni. Altri aggiornamenti su Cni su Giornate nazionali ingegneria... Discussioni sull' argomento Convegno Ance-CNI 24 e 25 marzo 2026 – 3^ edizione delle Giornate nazionali dell’ingegneria economica - ANCE; Cni, giornate Ingegneria economica alleanza con Ance, motore per ottenere delle regole certe. Cni su Giornate nazionali ingegneria economica, tramontato Pnrr diventa strategico il partenariato pubblico-privatoPerrini: 'Una nuova legge urbanistica - ha aggiunto Perrini - il testo unico delle costruzioni, regole certe che evitino casi come quello di Milano e della Puglia. Invitiamo il Governo ad affrontare q ... adnkronos.com Cni, giornate Ingegneria economica alleanza con Ance, motore per ottenere delle regole certeQueste giornate dell’Ingegneria economica sono la sintesi di un percorso di collaborazione con Ance, un’alleanza che vuole essere il motore per ottenere delle regole certe. Così Angelo Domenico Perr ... lamilano.it Secondo Fondazione Inarcassa, CNGeGL e CNI, la proposta del Governo rischia di trasferire sui progettisti la responsabilità della ricostruzione della storia edilizia degli immobili x.com CFP ingegneri 2026 Il CNI ha chiarito modalità e scadenze per l'autocertificazione dei CFP nel 2026 Ecco le istruzioni operative e cosa verificare prima https://www.lavoripubblici.it/news/autocertificazione-cfp-ingegneri-2026-scadenza-istruzioni-cni-37698 - facebook.com facebook