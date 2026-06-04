È morta all’età di 56 anni l’autrice franco-iraniana nota per il fumetto e il film “Persepolis”. In quest’opera aveva raccontato la vita in Iran dopo la rivoluzione. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio.

Si è spenta, all’età di 56 anni, l’artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo grazie al fumetto (e poi al film) Persepolis. Ad annunciare la notizia, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien, sono stati la famiglia della donna e il suo entourage. “Marjane Satrapi”, si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all’agenzia AFP, “è morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita”. Il coniuge, produttore, attore e sceneggiatore, era venuto a mancare l’8 aprile 2025. Chi era Marjane Satrapi, voce libera in difesa del suo popolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Addio all’autrice franco-iraniana Marjane Satrapi, scomparsa a cinquantasei anni: in “Persepolis”, aveva raccontato l’Iran post-rivoluzione

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Addio SATRAPI, lautrice di PERSEPOLIS che sfidò il REGIME IRANIANO

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Addio a Marjane Satrapi, l’autrice di Persepolis “morta di tristezza”. L’artista franco-iraniana aveva 56 anniMarjane Satrapi, autrice del celebre fumetto e film “Persepolis”, è morta all’età di 56 anni.

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