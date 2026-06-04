Morta Marjane Satrapi | l' autrice franco-iraniana di Persepolis aveva 56 anni

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morta a 56 anni Marjane Satrapi, autrice e fumettista franco-iraniana. Era diventata famosa in tutto il mondo grazie a Persepolis, il fumetto, diventato poi film, con cui ha raccontato la sua infanzia in Iran durante la rivoluzione islamica e il suo successivo trasferimento in Europa.  La notizia è stata diffusa dalla famiglia e dai collaboratori della scrittrice che, in un comunicato inviato all'agenzia di stampa francese AFP, hanno dichiarato come sia morta di dolore a un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa "suo marito e l’amore della sua vita". Secondo Le Point Satrapi era ricoverata in una clinica di Monaco di Baviera da circa due mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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È morta MARJANE SATRAPI: l'artista franco-iraniana aveva 56 anni

Video È morta MARJANE SATRAPI: l'artista franco-iraniana aveva 56 anni

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