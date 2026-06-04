Addio all’arena del Supercinema Da agosto film nel parco del Met

L’arena ritrovata. Da quest’estate – l’avevamo anticipato – il parco del Museo etnografico ospiterà anche le proiezioni di film. È una delle novità dell’estate di Santarcangelo. L’amministrazione ha deciso di spostare al Met il maxi schermo all’arena Supercinema. Un’arena nata male: fin da subito si è capito che lì sarebbe stato impossibile vedere un film (anche con le cuffie), essendo proprio davanti al parco. Da qui la scelta di spostare lo schermo e gli altri impianti nel parco del Met, e realizzare lì una vera e propria arena cinematografico. I lavori – del costo di 25mila euro – partiranno a giorni e termineranno entro la fine del mese.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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