Addio all’arena del Supercinema Da agosto film nel parco del Met
Da agosto, le proiezioni cinematografiche si sposteranno nel parco del Museo etnografico, dove sarà allestita un’arena all’aperto. La modifica riguarda l’area che fino a ora ospitava le proiezioni all’interno dell’arena del Supercinema, ormai dismessa. La nuova programmazione prevede film proiettati nel parco, offrendo un’alternativa alle precedenti visualizzazioni in sala. Questa decisione riguarda esclusivamente il cambio di location, senza alterare il calendario o il tipo di film in programma.
L’arena ritrovata. Da quest’estate – l’avevamo anticipato – il parco del Museo etnografico ospiterà anche le proiezioni di film. È una delle novità dell’estate di Santarcangelo. L’amministrazione ha deciso di spostare al Met il maxi schermo all’arena Supercinema. Un’arena nata male: fin da subito si è capito che lì sarebbe stato impossibile vedere un film (anche con le cuffie), essendo proprio davanti al parco. Da qui la scelta di spostare lo schermo e gli altri impianti nel parco del Met, e realizzare lì una vera e propria arena cinematografico. I lavori – del costo di 25mila euro – partiranno a giorni e termineranno entro la fine del mese.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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