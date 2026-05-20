Mariska | il nuovo film del regista veronese Luca Caserta nella selezione ufficiale del Carmarthen Bay Film Festival nel Regno Unito

Si intitola “Mariska” il nuovo film documentario del pluripremiato regista veronese Luca Caserta, con protagonista la partigiana veneta Leda Azzalini, che sarà proiettato in anteprima nel Regno Unito il prossimo 20 maggio nella Selezione Ufficiale della 15a Edizione del Carmarthen Bay Film. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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