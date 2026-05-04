In attesa del Met Gala | le onde da sirena di Vittoria Ceretti e gli altri beauty look delle star al party pre-Met

Prima del Met Gala, le star si sono radunate in vista della serata con look di grande impatto. Vittoria Ceretti ha sfoggiato onde da sirena, mentre Georgina Rodriguez ha optato per capelli lisci con onde leggere. Laura Harrier ha sfoggiato ciglia a ventaglio, e Serena Williams ha mostrato ricci ben definiti. Le acconciature e i makeup scelti dai vip sono stati protagonisti dei party pre-evento, catturando l’attenzione dei presenti.

Dalle mermaid waves di Vittoria Ceretti al liscio ondulato di Georgina Rodriguez passando per le ciglia effetto ventaglio di Laura Harrier e l'esplosione di ricci di Serena Williams. Ecco i beauty look più belli sfoderati dalle star al party a casa Bezos +++dropcap Il Met Gala è alle porte. Mancano infatti pochissime ore all'annuale serata di beneficenza promossa dal Costume Institute del Metropolitan Museum of Art che, come da tradizione, si svolge il primo lunedì di maggio.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - In attesa del Met Gala: le onde da sirena di Vittoria Ceretti e gli altri beauty look delle star al party pre-Met Notizie correlate Independent Spirit Awards 2026: le onde effetto summer di Kate Hudson e gli altri beauty look delle starDalle onde dell'attrice che fanno sognare l'estate al castano con riflessi caramello effetto sun-kissed di Kaia Gerber passando per il tratto di... Tatay Katelyn, star social dell'uncinetto: «Con le mie creazioni sogno di arrivare al Met Gala»Vi perderete tra i suoi lavori coloratissimi che lasciano a bocca aperta, quasi opere d’arte che mostrano alla perfezioni le infinite possibilità di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tutto quello che bisogna sapere sul Met Gala 2026 (ma che nessuno ha mai osato chiedere); Aspettando il Met Gala 2026, i look più iconici di sempre; Met Gala 2026: tutto quello che c'è da sapere e dove vederlo in diretta; Met Gala 2026, i beauty look più spettacolari di tutti i tempi. Met Gala 2026, i look delle star entrati nel mito e gli ospiti confermatiAlla vigilia del Met Gala 2026 il dress code delle star sul red carpet prelude meraviglie. Sui social e effetto Beyonce ... tgcom24.mediaset.it Met Gala 2026: New York si prepara all'evento di moda più attesoIl Met Gala, appuntamento tra i più prestigiosi e attesi nel panorama della moda internazionale, si terrà lunedì 4 maggio 2026 a New York. L'evento segna l'inaugurazione della nuova mostra annuale del ... it.blastingnews.com VITTORIA CHE MERAVIGLIA! Senza il fidanzato Leonardo di Caprio, Vittoria Ceretti arriva al party pre-Met Gala in un abito che in fondo non è un abito… della serie “é il corpo che fa il vestito o viceversa” Su di lei però è stupendo. @vittoria #vittoriaceretti #m - facebook.com facebook Dai salotti aristocratici del Settecento al rock anni ’90, i temi più audaci che hanno fatto la storia del Met Gala x.com