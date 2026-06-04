Antonio Petrozziello, ex operaio dell’Isochimica di Avellino, è deceduto all’età di 78 anni. Era una delle persone coinvolte nel processo relativo alle esposizioni all’amianto legate allo stabilimento. La sua morte segna la perdita di una figura legata a una delle vicende più gravi di esposizione all’amianto in Italia. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso o su eventuali cause legate alla malattia.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è spento all’età di 78 anni Antonio Petrozziello, ex operaio dell’Isochimica di Avellino e parte lesa nel processo che cerca di fare luce su una delle più gravi vicende legate all’esposizione all’amianto in Italia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra gli ex colleghi e tra quanti, da anni, portano avanti la battaglia per la verità e la giustizia sulle condizioni di lavoro vissute all’interno dello stabilimento irpino. Antonio Petrozziello era conosciuto e stimato da tutti come una persona perbene, un uomo onesto e rispettato, amico e collega di tanti lavoratori che hanno condiviso la stessa esperienza all’Isochimica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Addio ad Antonio Petrozziello, ex operaio Isochimica: un’altra vita segnata dall’amianto

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