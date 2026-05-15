Isochimica chiesto nuovo processo per morte da amianto
Un nuovo procedimento legale è stato avviato riguardo alla morte di un ex lavoratore dello stabilimento Isochimica, attivo tra il 1985 e il 1988. La richiesta riguarda un caso di decesso avvenuto a causa di esposizione all’amianto durante il periodo di impiego presso l’azienda. La persona coinvolta aveva svolto il ruolo di scoibentatore presso la sede di Pianodardine, in provincia di Avellino. La procedura mira a chiarire eventuali responsabilità legate alle condizioni di lavoro e alle sostanze utilizzate nello stabilimento.
Giovanni Venezia lavorava come scoibentatore presso lo stabilimento Isochimica di Pianodardine, in provincia di Avellino, tra il 1985 e il 1988. Rimuoveva l'amianto dai rotabili ferroviari. È morto di mesotelioma pleurico, una malattia causata dall'inalazione di fibre di amianto, il cui periodo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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