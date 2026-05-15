Isochimica chiesto nuovo processo per morte da amianto

Un nuovo procedimento legale è stato avviato riguardo alla morte di un ex lavoratore dello stabilimento Isochimica, attivo tra il 1985 e il 1988. La richiesta riguarda un caso di decesso avvenuto a causa di esposizione all’amianto durante il periodo di impiego presso l’azienda. La persona coinvolta aveva svolto il ruolo di scoibentatore presso la sede di Pianodardine, in provincia di Avellino. La procedura mira a chiarire eventuali responsabilità legate alle condizioni di lavoro e alle sostanze utilizzate nello stabilimento.

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