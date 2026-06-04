Quanto risparmieresti passando dal noleggio mensile alla proprietà definitiva dei dati?. Come garantisce Internxt che nemmeno l'azienda possa vedere i tuoi file?. Perché questo modello sfida direttamente la strategia di giganti come Apple?. Cosa accadrà al mercato del cloud se gli abbonamenti diventassero obsoleti?.? In Breve Offerta valida tramite pagamento unico di 974,97 dollari entro il 7 giugno.. Risparmio calcolato rispetto al valore di riferimento di 9.900 dollari.. Confronto con Apple che richiede 64,99 dollari mensili per 12TB.. Sicurezza garantita da crittografia end-to-end e conformità normativa GDPR.. Internxt lancia un piano da 100TB con pagamento unico per eliminare gli abbonamenti ricorrenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio abbonamenti: 100TB di archiviazione con un unico pagamento

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