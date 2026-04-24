Un'offerta interessante per chi cerca ampio spazio di archiviazione online: StackSocial propone 100 terabyte di cloud sicuro tramite Internxt Cloud, disponibile con un pagamento singolo di 999,99 dollari. L’offerta garantisce l’accesso perpetuo a questa capacità di archiviazione senza costi ricorrenti. La promozione si rivolge a utenti che desiderano una soluzione a lungo termine e senza abbonamenti mensili o annuali.

? Cosa sapere StackSocial offre 100 TB di spazio Internxt Cloud con un pagamento unico di 999,99 dollari.. L'offerta elimina i canoni ricorrenti garantendo crittografia end-to-end e conformità al regolamento GDPR.. Con un investimento unico di 999,99 dollari è possibile ottenere oggi un accesso permanente a 100 TB di spazio digitale tramite l’offerta per l’abbonamento a vita di Internxt Cloud Storage, una soluzione che abbatte il prezzo originale di 9.900 dollari. La proposta mira a risolvere le crescenti frustrazioni degli utenti legati ai costi ricorrenti dei grandi fornitori di servizi cloud, come Apple, dove il mantenimento di 12 TB di spazio può costare in soli 18 mesi quanto l’intero pacchetto proposto da Internxt.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio abbonamenti: 100 TB di cloud sicuro per sempre a un prezzo unico

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