Durante i funerali di Alex Zanardi, celebrati nella basilica di Santa Giustina a Padova, il figlio Niccolò ha pronunciato parole toccanti. Ha affermato che non è necessario essere come il padre per vivere una vita piena e significativa. I partecipanti hanno assistito alla cerimonia in un clima di commozione, mentre si sono svolti i riti funebri per celebrare la vita e il percorso dell’ex pilota e atleta.

“Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa”: sono le parole che Niccolò, il figlio del campione scomparso lo scorso primo maggio, ha pronunciato ai funerali del papà, che si sono tenuti nella basilica di Santa Giustina a Padova. “Chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Io auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi” ha aggiunto Niccolò Zanardi. E ancora: “Vi racconto l’Alex di casa, non quello che vince, ma quello che fa caffè, che impasta la pizza. E che ti guarda e ti dice: ‘Ascolta, aiutami a pistolare con lo Spid che non ci capisco nulla’.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Addio a Zanardi, il figlio Niccolò ai funerali: “Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa”

Notizie correlate

"Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa”, il figlio di Zanardi racconta “com’era papà a casa”Roma, 5 maggio 2026 – “Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante.

Alex Zanardi, la diretta del funerale: oltre 2mila a Santa Giustina, l'handbike sull'altare e la regola dei 5 secondi. Il figlio: «Non serve essere lui per vivere una vita meravigliosa»PADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi, il campione che non si è mai arreso: l’incidente e la seconda vita che lo ha reso leggenda; Morto Alex Zanardi, l'ex pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni; Addio ad Alex Zanardi, il coraggio oltre il limite. La lezione di vita nella visita all’Università di Bergamo - Video; Addio ad Alex Zanardi, il gigante che insegnava la vita.

Addio a Zanardi, in migliaia presenti ai funerali sotto la pioggia: all’altare anche la sua handbikeLa basilica di Santa Giustina gremita per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi: presenti Morandi, Bebe Vio e Tomba tra i tanti ... ilfattoquotidiano.it

Addio a Zanardi, Tomba: Grandiosa forza e volontàGrande Alex per quello che ha fatto dopo il primo incidente. E' stato grandioso, la forza e la volontà che ci ha messo. Lo ha dichiarato Alberto Tomba prima dell'inizio dei funerali di Alex Zanardi. ilrestodelcarlino.it

Addio a Zanardi, la sua handbike nella basilica nel giorno dei funerali x.com