addio ad alex zanardi una vita da campione

Alex Zanardi è deceduto a seguito di complicazioni legate a un grave incidente occorso alcuni mesi fa. La sua carriera è iniziata nel mondo della Formula Uno, dove ha partecipato a diverse stagioni, e successivamente si è dedicato alle paralimpiadi, vincendo medaglie importanti. Nel corso della sua vita ha subito due incidenti gravi, uno durante una gara di rally e un altro mentre si trovava in allenamento.

Dopo tre giorni di coma, sedici operazioni e l’amputazione delle gambe, guarda la moglie accanto al letto: «Daniela, ma è vero che sono ancora vivo?». Tre mesi dopo si presenta in piedi alla cerimonia dei caschi d’oro a Bologna. C’è Michael Schumacher a premiarlo e lui, alla prima uscita dopo l’incidente, si alza in piedi. «Vi volevo dire che mi sono spezzato ma non mi piego, è una gara dura ma faccio il massimo per vincerla». Torna in pista Zanardi, che, figlio di una casalinga e di un idraulico, aveva da sempre la passione dei motori. I genitori erano contrari, avevano perso la figlia Cristina in un incidente stradale nel 1979. Poi dissero sì ai kart, il primo costruito in garage.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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