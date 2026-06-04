addio a otello carloni storico titolare della trattoria sardella ricette segrete insuperabili le sue tagliatelle e le fritture

È morto Otello Carloni, storico titolare della trattoria Sardella. Era noto per le sue tagliatelle e fritture, considerate segrete e insuperabili. La comunità di Ancona e del Conero perde uno dei volti più conosciuti nel settore della ristorazione.

La comunità di Ancona e del Conero perde uno dei volti più conosciuti ed apprezzati nel mondo della ristorazione. Si è spento, all’età di 91 anni Otello Carloni titolare della Trattoria Sardella. Otello, personaggio carismatico del locale era conosciuto non solo per la qualità della sua cucina ma anche per la sua umanità, gentilezza e simpatia. Per cosa è famosa la trattoria Sardella. Il suo ristorante, uno dei più tipici della Riviera del Conero, situato lungo la provinciale è diventato negli anni un punto di riferimento per chiunque desiderasse gustare i piatti della tradizione marchigiana e soprattutto anconetana. Famose sono le sue tagliatelle al ragù rigorosamente fatte a mano, la cui ricetta è tutt’oggi segreta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Si è spento Otello Carloni: addio allo storico ristoratore che ha sfamato generazioni di anconetani

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