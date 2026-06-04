Una matita, qualche tratto in bianco e nero e una storia personale diventata universale. Così Marjane Satrapi era riuscita a raccontare al mondo cosa significasse crescere sotto una rivoluzione, perdere la propria terra e cercare un’identità lontano da casa. Le sue pagine hanno attraversato confini, culture e generazioni, trasformandola in una delle autrici più influenti della narrativa contemporanea. Negli ultimi mesi il dolore aveva preso il posto della creatività. La scomparsa del marito Mattias Ripa, compagno di vita e di lavoro, aveva lasciato una ferita profonda che chi le era vicino descriveva come impossibile da colmare. Un vuoto che, secondo la famiglia, non ha mai smesso di accompagnarla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio a Marjane Satrapi, la voce di Persepolis: morta a 56 anni l’artista simbolo della libertà iraniana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio a Marjane Satrapi, morta a 56 anni l’artista iraniana autrice del film “Persepolis”, la famiglia: “Spenta per il dolore”Marjane Satrapi, artista iraniana nota per aver scritto e diretto il film “Persepolis”, è morta a 56 anni.

Addio a Marjane Satrapi, l’autrice di Persepolis “morta di tristezza”. L’artista franco-iraniana aveva 56 anniMarjane Satrapi, autrice del celebre fumetto e film “Persepolis”, è morta all’età di 56 anni.

Temi più discussi: Missile iraniano su una base in Kuwait: cinque americani feriti e due droni distrutti; Addio a Zeudi Araya, icona del cinema erotico anni ‘70; La Sampdoria si affida al metodo Branco. Abile nel recuperare giocatori in disgrazia; Zelensky rivendica attacchi contro siti strategici in Russia: colpiti un terminal petrolifero a San Pietroburgo e alcune aziende militari.

Addio a Marjane Satrapi, la voce di Persepolis che ha raccontato l’Iran al mondo È morta a 56 anni Marjane Satrapi, autrice di #Persepolis e tra le figure più influenti del fumetto contemporaneo. #TraGeografieEImmaginazione su #VentagliDiParole x.com

Morta Marjane Satrapi: addio all’autrice di Persepolis a 56 anni reddit

Morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi(ANSA) - PARIGI, 04 GIU - E' morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Lo h ... msn.com

Marjane Satrapi è morta: addio all’autrice di PersepolisL’artista franco-iraniana aveva 56 anni. Il comunicato della famiglia: È morta di crepacuore a poco più di un anno dalla scomparsa del marito Mattias Ripa. repubblica.it